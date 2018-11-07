Россия поставила Китаю ультиматум по экспорту древесины

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Китай был предупрежден о возможности запрета на экспорт древесины, передает РИА «Новости».

По его словам, запрет будет введен, если не будет решен вопрос с восстановлением лесов.

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«Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру (КНР), просто сказал одну простую вещь. ... если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — сказал Кобылкин.

При этом он пояснил, что это может стать временной мерой.

Кобылкин предложил представителям правительства Китая построить в России семеноводческие комплексы для восстановления лесов.