Китай одобрил 18 брендов Дональда и Иванки Трамп за два месяца

Правительство Китая одобрило регистрацию на территории страны 18 торговых марок, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его дочерью Иванкой, за последние два месяца. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на общедоступные китайские источники.

По данным издания, в октябре Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая предварительно одобрило 16 торговых марок Иванке Трамп. Новые одобрения включают в себя бренд одежды Иванки Трамп, в том числе солнцезащитные очки, сумочки, обувь и аксессуары, а также косметические услуги и машины для голосования.

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Также сообщается, что два одобрения были выданы компаниям, располагающимся в небоскребе Trump Tower на Пятом Авеню в Нью-Йорке и владеющим фирменным рестораном, баром и гостиничными услугами, а также одеждой и обувью.

Подчеркивается, что разрешения были выданы спустя три месяца после того, как Иванка Трамп заявила об уходе из бизнеса, чтобы вплотную заняться политической карьерой.