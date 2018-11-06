Россельхознадзор ограничит ввоз продукции с двух предприятий Казахстана

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию продукции двух казахстанских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в мясе курицы одной из компаний были обнаружены листерии.

Реклама

Как отмечается, эксперты также выявили несоответствие заявленного состава в мясной колбасной продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил белорусскому предприятию ввозить мясо.