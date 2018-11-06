Россельхознадзор ограничит ввоз продукции с двух предприятий Казахстана
Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию продукции двух казахстанских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, в мясе курицы одной из компаний были обнаружены листерии.
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Как отмечается, эксперты также выявили несоответствие заявленного состава в мясной колбасной продукции.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил белорусскому предприятию ввозить мясо.