«Роснефть» продемонстрировала рост чистой прибыли за 9 месяцев в 3,4 раза год к году

Чистая прибыль «Роснефти» МСФО выросла за первые девять месяцев 2018 года в 3,4 раза год к году, составив 451 млрд руб., говорится в отчетности, которую компания опубликовала на своем сайте во вторник.

При этом выручка выросла на 41,1%, достигнув 6,073 трлн руб.

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Компания заявляет, что рост выручки обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой, а также увеличением доходов от российских и международных проектов

Прибыль до налогообложения выросла в 3,3 раза — до 680 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 1,593 трлн руб., увеличившись год к году на 57,7%.

«Динамика роста чистой прибыли у «Роснефти» по итогам января-сентября самая высокая в отрасли (236%). Для примера, у BP чистая прибыль выросла на 156%, у Equinor – на 107%, у Total – на 36%, у Petrochina – на 197%, у Eni – на 205%, у ExxonMobil – на 33», — говорится в сообщении.