Цены на нефть растут на фоне введения санкций США против Ирана

Цены на нефть во всем мире ускорили рост на фоне введения Вашингтоном второго пакета санкций США против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.

Сообщается, что на 17.12 (мск) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до $73,56 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до $63,53 за баррель.

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Подчеркивается, что до объявления Соединенными Штатами о введении новых санкций против Ирана марка Brent дорожала на 0,45% , WTI — на 0,1%.

Ранее стало известно, что США опубликовали список санкций против Ирана. Как отмечалось, американские ограничения затронут более 700 организаций и физических лиц.