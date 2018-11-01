The Times: Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла договоренности с Брюсселем, согласно которой британские компании сохранят доступ на рынки стран Европейского союза после Brexit. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что договоренность сторон предполагает доступ британских компаний на рынки ЕС до тех пор, пока законы Великобритании в этой сфере будут оставаться в целом согласованными с европейскими нормами.

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В газете рассказали, что в настоящий момент доступ на финансовый рынок Евросоюза может быть отозван в одностороннем порядке с уведомлением за месяц до вступления такого решения в силу. Однако новое соглашение предполагает расширение понятия эквивалентности — теперь этот вопрос будет регламентироваться более широким торговым договором, добавили источники.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран Евросоюза разочарованы отсутствием прогресса на переговорах по Brexit.