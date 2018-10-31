В Верховной раде рассказали о катастрофической ситуации на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что экономика страны находится в катастрофической ситуации.

«На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял $47,5 млрд. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к $75 млрд. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то…» — cказал Рабинович.

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Он также подчеркнул, что власти страны подняли тарифы на коммунальные услуги для украинцев, объяснив это необходимостью получить $1 млрд от МВФ.

Ранее сообщалось, что советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России‍.