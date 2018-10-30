Единоросс Исаев: проблема «превышенцев» банка «Югра» является чувствительной для общества

Первый замглавы партии «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что правительство и Центробанк должны искать решение проблемы пострадавших вкладчиков.

«К нам было немало обращений, — отметил Исаев в интервью интернет-изданию News-24.ru. — Когда решался вопрос о назначении Совета директоров Центробанка, этот вопрос задавался в Госдуме его руководителю Эльвире Набиуллиной».

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По информации парламентария, в Думе контролируют ситуацию, и, в частности, по банку «Югра».

Проблема вкладчиков-«превышенцев» крайне чувствительна для общества, поскольку многие из них могли хранить деньги от продажи недвижимости или, напротив, на ее приобретение, подчеркнул Исаев.

Первый вице-премьер и министр финансов Андрей Силуанов выступил ранее с инициативой создать рабочую группу по помощи «превышенцам».

Эта идея была поддержана Союзом вкладчиком и отвергнута ЦБ.