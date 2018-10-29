Минфин отреагировал на сообщения о задержанном из-за стрельбы сотруднике

Сообщения о задержании сотрудника Министерства финансов России Павла Ефимова по подозрению нападении на человека не соответствуют действительности, говорится в тексте комментария министерства, который попал в распоряжение «Газеты.Ru».

«Сотрудник Минфина Павел Ефимов, по имеющейся у нас информации, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями. В настоящий момент он находится дома на больничном», — сообщил представитель ведомства Андрей Лавров.

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Сообщается, что Ефимову сломали нос и нанесли многочисленные ушибы в результате бытового конфликта жителей дома, возникшего из-за места парковки его беременной супруги.

«Травматическое оружие применено Павлом с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт, причем первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй сделан в конечность (руку)», — говорится в комментарии министерства.

Отмечается, что сам Ефимов подал в правоохранительные органы заявление о проверке действий нападавших на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 112 УК России «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Ранее источник сообщил, что в Москве задержали чиновника Минфина.