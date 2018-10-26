ЦБ сохранил базовую ставку

Банк России принял решение сохранить базовую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что с предыдущего заседания Совета директоров ЦБ ситуация на внутреннем финансовом рынке стала стабильнее, однако проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно в краткосрочной перспективе.

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«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%.