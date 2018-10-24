Глава Польши призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Польский президент Анджей Дуда во время пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером призвал власти ФРГ отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Слова президента Польши передает «Укринформ».

Дуда заявил, что данный проект «не должен быть реализован». Он выразил мнение, что «Северный поток — 2» нарушит энергетический баланс в Европе, а также нанесет ущерб ряду европейских стран в вопросе энергетической безопасности. Польский лидер заметил, что газопровод является не экономическим, а «геостратегическим» проектом. Также он удивился тому, что Еврокомиссия не дала «Северному потоку — 2» однозначно негативной оценки.

Реклама

Президент Польши подчеркнул, что европейским странам следует закупать больше сжиженного газа у США.

«Это также стратегическое политическое решение», — посчитал Дуда.

Штайнмайер не согласился с мнением своего коллеги и заявил, что вопрос покупки энергоресурсов должен быть экономически обоснован.

Ранее Дуда указал на опасность «Северного потока — 2» для Украины и Словакии.