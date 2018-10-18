Названы самые прибыльные профессии в России

Эксперты проанализировали, в каких сферах самые высокие зарплаты в России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ.

Возглавили рейтинг финансисты — их средний заработок за один месяц составил 87 991 рубль. Также хорошо оплачиваются профессии, связанные с добычей полезных ископаемых — 86 982 рубля в месяц. Замыкает тройку работа в сфере информации и связи — 70 839 рублей.

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При этом, по данным по итогам первого квартала 2018 года, средняя зарплата по стране составила 42 521 рубль (без учета НДС), или 36 993 рубля после вычета подоходного налога.

Самые низкие зарплаты у служащих гостиниц и предприятий общепита — в среднем 25 842 рубля.

Ранее в России определили города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.