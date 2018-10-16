Силуанов: никакого роста цен на бензин из-за акцизов с 1 января не будет

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в России в 2019 году из-за увеличения акцизов не будет, сообщает РИА «Новости».

По его словам, никакого планового роста цен на топливо не планируется.

«В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную Думу», — сказал Силуанов.

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Он отметил, что Минфин не рассчитывает на скачки цен, так как начиная с 1 января 2019 года предусмотрен механизм отрицательного акциза, «который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».

Ранее в Счетной палате заявили, что повышение акцизов на топливо, которое произойдет 1 января 2019 года может вызвать резкое увеличение розничных цен на бензин.