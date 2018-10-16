Кремль раскрыл детали обсуждения авиасообщения Путиным и ас-Сиси

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о теме возобновления прямого авиасообщения с Египтом, которую планируют обсудить президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, передает РИА «Новости».

«Сейчас на повестке дня вопрос о возобновлении чартерных туристических полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. И будут обсуждаться эти темы», — отметил он.

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Также он отметил, что лидеры двух стран планируют обсудить ход строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и вопрос создания российской промышленной зоны.

Ранее сообщалось, что Путин поужинает в сочинском ресторане с президентом Египта.