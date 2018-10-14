Белый дом прокомментировал падение на биржах США

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что в американской администрации рассматривают снижение биржевых индексов как нормальную коррекцию рынка, передает Fox News.

«Подобные коррекции абсолютно нормальны», — отметил Кадлоу.

Реклама

Он также обратил внимание на то, что за календарный год индексы показали существенный рост и выразил уверенность в том, что экономика страны находится в прекрасной форме.

О том, можно ли считать нынешнюю коррекцию временным явлением или за спадом на фондовых площадках последует рецессия в мировой экономике, читайте в материале «Газеты.Ru».