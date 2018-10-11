Медведев предложил выделить 8,5 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства выступил с предложением о выделении дополнительных 8,5 млрд рублей на государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, передает РИА «Новости».

«В федеральном бюджете этого года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства. Большая часть из них — 21 миллиард — уже распределена, из оставшихся почти 8,5 миллиардов рублей предлагается выделить на государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона», — сказал Медведев.

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Он отметил, что эти деньги могут направить, в частности, на осуществление инвестиционных проектов с участием фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Также он рассказал о планах увеличить субсидию агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин призвал найти способ стимулировать экспортно-ориентированный бизнес вкладывать часть прибыли в развитие Дальнего Востока.