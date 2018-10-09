Новак прокомментировал «исчезновение» России с нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак дал комментарий в связи с заявлением саудовского принца Мухаммеда Аль Сауда об «исчезновении» России с нефтяного рынка, передает РИА «Новости».

По словам Новака, стратегия России по нефтедобыче предусматривает сохранение нынешних показателей и их небольшое увеличение.

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«Россия сегодня является лидером мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе», — сказал Новак.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд сказал, что в будущем мировой нефтяной рынок значительно сократится. Принц, ссылаясь на расчеты Саудовской Аравии, добавил, что к этому времени исчезнут «многие» производители нефти — к примеру, Китай и Россия.