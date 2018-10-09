МВФ понизил прогноз по росту ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году на 0,6 процентных пункта — до 2,7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы фонда.

По данным агентства, в прошлом прогнозе МВФ ожидал роста ВВП Украины до 3,3% в 2019 году.

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Как отмечается, фонд также прогноз роста экономики Украины в 2018 году на 0,3 процентных пункта — до 3,5%.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет.