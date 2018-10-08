NY Post: в США заморозили активы Дерипаски

В США заморозили активы российского предпринимателя Олега Дерипаски, пишет издание New York Post со ссылкой на чиновников американского министерства финансов.

В апреле правительство США внесло бизнесмена Олегу Дерипаску в санкционный список. В частности, под заморозку активов попал особняк в районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке, а также особняк в Вашингтоне.

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Чиновники США полагают, что Дерипаска связан с «лидерами российской мафии», а также близок к Кремлю, говорится в материале. Издание также пишет, что в течение лет Дерипаска выплачивал средства бывшему руководителю предвыборной кампании президента США Полу Манафорту, который в Соединенных Штатах признан виновным в финансовом мошенничестве. В настоящее время Манафорт сотрудничает со следствием команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет «российское дело».

В настоящее время чиновники из министерства финансов США ведут переговоры с Дерипаской об отказе операций с активами в Европе, сообщает NY Post.

Российский предприниматель приобрел недвижимость в 2008 году за $42,5 млн, говорится в материале.