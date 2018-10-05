Путин и ас-Сиси обсудят возобновление авиарейсов в Египет

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в середине октября текущего года посетит Россию с визитом, передает РИА «Новости».

Он отметил, что главной целью поездки президента Египта является встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, однако не исключил возможности и других переговоров. Также замминистра рассказал, что лидеры России и Египта намерены обсудить создание экономической зоны свободной торговли, товарооборот, транспорт.

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«Сейчас рассматривается вопрос возобновления рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, от этого конечно зависят объемы сотрудничества в области туризма», — заявил Богданов.

Он добавил, что главы России и Египта также обсудят военно-техническое сотрудничество, борьбу с терроризмом и «обстановку в регионе» — палестинскую проблему, ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии.