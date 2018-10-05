Малому бизнесу помогут встроиться в цепочки поставок индийских компаний в России

Национальная корпорация малых предприятий (NSIC) Индии и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства подписали меморандум о сотрудничестве в области микро-, малых и средних предприятий, сообщает Корпорация МСП. Подписи под документом поставили руководители организаций Судхир Гарг и Александр Браверман на полях российско-индийского саммита в Нью-Дели.

«В частности, в рамках меморандума мы договорились об организации взаимных бизнес-миссий в целях укрепления и расширения бизнес-кооперации между предпринимателями России и Индии, содействовать вовлечению субъектов МСП в цепочки поставщиков крупных компаний России и Индии, локализованных на территории обеих стран, обеспечивать информационный обмен лучшими практиками поддержки МСП в России и Индии», — пояснил Браверман.

В этом году в России приняты изменения в законодательство, предусматривающие отмену ограничений по доле участия иностранных юрлиц в уставном капитале российских малых и средних предприятий. Ранее она составляла 49%.