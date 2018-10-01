США сохранят пошлины на сталь и алюминий с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле USMCA с этими странами, сообщает Reuters.

США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

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Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не винит Пекин в сложившемся торговом дисбалансе между Соединенными Штатами и Китаем.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с пресс-конференции Трампа, где он подводит итоги переговоров.