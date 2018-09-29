Минфин дал прогноз курса рубля до 2035 года

Министерство финансов России спрогнозировало постепенное ослабление курса рубля в перспективе до 2035 года. Соответствующая информация содержится во внесенном в Госдуму документе.

По подсчетам Минфина, в 2021-2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах — 71,1 рубля, еще за пять лет — 73,9 рубля.

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В ведомстве подчеркнули, что реальный эффективный курс рубля останется стабильным.

Также в Минфине ожидают, что до 2020 года инфляция будет составлять 3,5%, а после стабилизируется на уровне около 4%

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин посоветовал россиянам не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты.