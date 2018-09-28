Минфин намерен нарастить расходы бюджета

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что план по привлечению внутренних займов России будет существенно снижен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет существенное снижение. Вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что расходные обязательства бюджета будут увеличены благодаря дополнительным ненефегазовых доходам и внутреннему перераспределению средств, сэкономленных по отдельным статьям.

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн руб.