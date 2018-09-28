Минпромторг раскрыл сумму оформленных по tax free покупок в России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что за пять месяцев работы системы tax free было оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«На сегодняшний день в проекте участвует почти 300 магазинов, а за пять месяцев его реализации оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд руб. При этом средний чек покупки составил 100 тыс. руб. Введение tax free дает значительное увеличение товарооборота, проект будет поэтапно расширяться», — сказал Мантуров.

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Отмечается, что с июня текущего года объем продаж с применением tax free вырос почти в 5 раз.

Ранее сообщалось, что правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект tax free.