В кабмине отреагировали на информацию о возможном изменении формулы расчета пенсий

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой прокомментировали информацию о возможном изменении формулы расчета пенсий. Об этом сообщает RNS.

«Формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство», — заявили в секретариате.

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Ранее два федеральных чиновника и привлеченный к обсуждениям в правительстве эксперт рассказали о планах кабмина изменить форму расчета страховых пенсий.

Уточняется, что речь идет об одной из мер развития системы пенсий, которая указана в «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. Документ уже одобрен кабмином. Помимо повышения пенсионного возраста, власти решили усовершенствовать «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».