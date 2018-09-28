Американские власти подали судебный иск против Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска после его публикации в твиттере, передает CNN.

В сообщении в твиттере Маск допустил возможность выкупа акций Tesla по цене $420 за акцию, подчеркнув, что финансирование этого решения обеспечено.

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В ответ на обвинения комиссии Маск заявил, что считает обвинения в мошенничестве необоснованными и добавил, что он очень разочарован и опечален этими претензиями.

Ранее агентство Bloomberg заявляло, что из-за твита Маска в США возбудили уголовное дело против Tesla.