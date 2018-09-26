В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,22%, составив $72,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,09% — до $81,80 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,12 коп., до 77,38 руб., курс доллара уменьшился на 33,5 коп., до 65,82 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 31,98 коп., составив 71,02 руб.

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