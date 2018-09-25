Fitch не ожидает введения США санкций против госдолга России

Международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает введения США санкций против российского госдолга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию ведущего суверенного аналитика агентства Эрика Ариспе.

«Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США», — сказано в презентации.

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По словам аналитика, вероятность дополнительных, более жестких санкций со стороны США существенно возросла.

Ранее заместитель директора департамента ДКП Банка России Андрей Липин сообщил, что возможные санкции США против финансовой системы России кардинально не изменят ее экономику.