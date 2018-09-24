Топилин сообщил об итогах заседания комитета Госдумы по пенсионной реформе
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал об итогах заседания комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов по изменению пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обсуждались вопросы, связанные с выходом на пенсию людей в рамках первых двух лет повышения возраста (выход на пенсию на полгода раньше), поправки, связанные с установлением льгот для женщин, которые имеют трех и четырех детей, правом на досрочную пенсию», — сказал Топилин.
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Он также отметил, что комитет рассмотрел все поправки, которые были учтены при подготовке бюджета Пенсионного фонда.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября.