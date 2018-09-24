WSJ назвала российскую пшеницу угрозой для фермеров США

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России стали угрозой для американских фермеров, которым трудно выдерживать конкуренцию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что российское сельское хозяйство процветает несмотря на то, что цены на зерно на мировых рынках падают уже не первый год.

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По информации газеты, Россия за прошедший сельскохозяйственный год экспортировала более 40 млн тонн — примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Подчеркивается, что конкуренция со стороны России на этом рынке представляет угрозу благосостоянию фермеров из Соединенных Штатов. При этом в США наблюдается волна закрытия фермерских хозяйств.

В издании добавили, что торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более востребованной, если крупнейшие импортеры решат ввести ответные пошлины на американское зерно.

Ранее «Ъ» сообщил, что цены на российскую пшеницу обновили максимум.