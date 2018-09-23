Китай выразил протест и. о. военного атташе США из-за санкций

Исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае вызвали в Центральный военный совет, где ему был выражен протест в связи с введенными Вашингтоном санкциями за военное сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».

«Заместитель начальника отдела по международному сотрудничеству Центрального военного совета Хуан Лэйпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае, которому был выражен протест и сделано представление в связи с санкциями в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и ответственного лица за эту структуру», — говорится в заявлении.

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В ЦВС также подчеркнули, что сотрудничество с Россией соответствует нормам международного права, а действия США являются проявлением «великодержавного гегемонизма».

Ранее руководство Китая приняло решение о немедленном отзыве из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, который планировал позднее совершить визит.