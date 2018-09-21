Путин: России нужно «сверить часы» с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил, что России и Белоруссии необходимо доурегулировать ряд вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать», — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Он подчеркнул, что между странами возникало много споров в области сельского хозяйства и по энергетическим вопросам.

В свою очередь Лукашенко выразил уверенность в том, что до конца года странам удастся разрешить практически все вопросы между собой.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Россию в недоплате пошлин от реэкспорта нефти.