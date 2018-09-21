Лавров заявил о падении доверия к принципам международной валютной системы

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что доверие к нынешним принципам международной валютной системы подорвано. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов. Но это очень близорукий подход, потому что доверие к нынешним принципам международной валютной системы подорвано очень серьезно», — сказал Лавров.

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Он подчеркнул, что все больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от подобной международной валютной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список».