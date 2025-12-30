Размер шрифта
Стало известно о серьезной опасности гибридных автомобилей

The Times: риск сгореть в гибридном авто выше, чем в машине с обычным мотором
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

Водители гибридных машин значительно чаще не выживают в ДТП, чем водители автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщает The Times со ссылкой на специалистов.

Отмечается, что это связано с тем, что гибридные установки сложны в эксплуатации из-за сочетания бензинового мотора, электродвигателя и батареи. Из-за этого они более подвержены возгоранию, в том числе, в момент ДТП.

Аварийным службам также требуется проходить специальное обучение и иметь специальное оборудование для борьбы с возгоранием гибридных автомобилей.

До этого россияне пожаловались трехлитровые дизельные BMW Х7, которые загораются прямо на ходу из-за заводского брака.

Экс-владелец трехлитрового дизельного BMW Х7 пожаловался, что спустя три года использования его машина загорелась прямо на ходу. При этом автомобиль прошел ТО за две недели до пожара.

Спустя время выяснилось, что на официальном сайте британского представительства BMW машина пострадавшего попала в число авто, у которых могли быть проблемы с EGR или воспламеняющимися отложениями в системе впуска.

В сервисных центрах России заявили, что такая проблема с BMW Х7 действительно существует, а случаи возгорания — не единичные. При этом первым симптомом проблемы назвали повышенный расход антифриза.

Ранее китайский седан Avatr 06 сгорел из-за взрыва флакона духов в салоне.

