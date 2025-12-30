Размер шрифта
Минобороны показало «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Белоруссии

Минобороны показало фото ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии 
Минобороны России показало фото подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», заступившего на боевую службу в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На видео МО можно наблюдать торжественное заступление подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». Бойцы подняли в воздух флаги ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, отправились на стратегические позиции и закрепились на территории.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

До этого Хренин объяснил размещение в республике российского ракетного комплекса «Орешник» реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Белоруссии. При этом он отметил, что поставки Минску «Орешника» Москвой не изменят баланса сил в Европе, так как это оружие направлено на стратегическое сдерживание.

Ранее военный эксперт рассказал о возможностях «Орешника» уничтожать центры принятия решений ЕС.
