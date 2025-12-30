Российские военнослужащие в зоне спецоперации продолжают доблестно громить формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага», — подчеркнул политик.

29 декабря президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне спецоперации. В ходе встречи начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил главе государства, что военнослужащие страны с начала текущего года взяли под контроль 334 населенных пункта. По его словам, всего под контроль ВС РФ перешло 6 460 квадратных километров территории.

В свою очередь, Путин обратил внимание, что российские подразделения продолжают уверенно двигаться вперед, взламывая оборону ВСУ. При этом украинские формирования отступают на всей линии боевого соприкосновения, отметил президент.

Ранее в Кремле назвали утрату Украиной территорий планом А, Б и Ц.