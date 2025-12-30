Размер шрифта
В США оценили последствия атаки Украины на резиденцию Путина

WP: новость об атаке на резиденцию Путина показала хрупкость мирного процесса
Tom Little/Reuters

Новость об атаке Украины на резиденцию Путина на Валдае «бросила тень» на переговоры и продемонстрировала хрупкость мирного процесса. Об этом пишет The Washington Post.

«Усиливающиеся обвинения, прозвучавшие всего через день после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом во Флориде, бросили тень на переговоры и продемонстрировали хрупкость возглавляемого Белым домом мирного процесса, который до сих пор не привел к прорыву», — отметило издание.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия попытались атаковать резиденцию Путина на Валдае и пообещал ответ от России.

Российский президент рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры. 

