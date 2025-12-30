В Купянске в Харьковской области ликвидировали бойцов украинского корпуса «Хартия», которые хвастались «освобождением» города. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты рассказали, что в данный момент ситуация в населенном пункте находится под контролем Вооруженных сил РФ.

В публикации отмечается, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшие выходные провели шесть контратак в районе Купянска. В том числе российскими военнослужащими были уничтожены штурмовая группа 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и члены элитной бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

«Попытку атак украинская армия предприняла, воспользовавшись туманом. Штурмовать позиции ВС РФ они попытались на технике НАТО — задействованы были итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американский бронетранспортер M113 и танки Т-64БВ», — говорится в тексте.

Авторы публикации уточнили, что удары по украинским формированиям наносили Воздушно-космические силы РФ и расчеты дронов.

Как сообщили российские военнослужащие, ВСУ за три дня потеряли более 80 бойцов на данном участке фронта. Среди них — члены 2-го корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины и наемники из Бразилии.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль Купянск в Харьковской области. В тот момент в городе и его окрестностях была заблокирована значительная группировка ВСУ.

Ранее бойцы ВС РФ взяли в плен украинских солдат, отправленных в Купянск для фотосессии.