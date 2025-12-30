Размер шрифта
В США назвали пять стадий скорби стран ЕС из-за Трампа

Экс-посол НАТО Даалдер: страны ЕС прошли через пять стадий скорби
Global Look Press

Страны Евросоюза после возвращения к власти президента США Дональда Трампа прошли через пять стадий скорби: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Об этом написал бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа медленно, но неуклонно проходила пять стадий скорби. Потребовался целый год, чтобы, наконец, смириться с утратой трансатлантических отношений. Теперь вопрос заключается в том, хватит ли у блока воли и сил в 2026 году превратить это признание в реальные действия», — подчеркнул экс-посол.

По словам Даалера, переизбрание и инаугурация Трампа ознаменовали конец эпохи «Pax America» ,когда 75 лет США были «бесспорным лидером свободного мира», а американские лидеры ставили отношения с Европой «в центр глобального взаимодействия».

«Было ясно, что Трамп положит конец этой эпохе и вместо этого примет узкую, ориентированную на регион политику «Америка прежде всего». И все же мало кто в Европе верил, что это действительно произойдет», —подчеркнул Даалер.

Однако к концу 2025 года Европа, наконец, «смирилась с реальностью» и с тем, что «трансатлантические отношения, которые она долгое время знала и на которые полагалась, подошли к концу».

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В ней Америка обвинила Европу в цензуре, миграционном кризисе и в «подрыве демократических процессов». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о завершении для Европы эпохи «американского мира», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас призвала США приглядеться к России вместо США.

Затем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd подчеркнул, что США хочет видеть Европу «сильной и процветающей» и не собирается разрушать ЕС.

Ранее во Франции назвали общего врага Трампа и Путина.

