Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и золотом на 100 млн рублей

Mash: москвичка нашла у себя на балконе сумку со 100 млн рублей соседей сверху
Pixabay

Жительница Москвы обнаружила у себя на балконе сумку, набитую золотом и наличными деньгами на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко». Как оказалось, на балкон москвички попала сумка со сбережениями соседей сверху. Их сын пытался сбросить золото и деньги мошенникам, но промахнулся.

«Ребенка крайне обеспеченных родителей последние несколько дней обрабатывали телефонные скамеры. По классике: запугали, убедили сотрудничать, приказали собрать все семейные ценности и сбросить из окна курьеру», — говорится в материале.

После обнаружения сумки с чужими сбережениями на своем балконе женщина обратилась в правоохранительные органы. В результате ювелирные украшения и деньги были возвращены владельцам, а злоумышленники остались ни с чем.

10 декабря пенсионерка из Москвы получила звонок от лжеследователя, который заявил, что ее накопления якобы пытаются похитить. Аферист рекомендовал 84-летней женщине перевести деньги на «безопасный счет». После этого москвичка сняла 2,5 млн рублей со счетов под предлогом организации свадьбы внука и возле подъезда отдала наличные незнакомке, оказавшейся пособницей злоумышленников. Однако водитель такси, который привез мошенницу на место, заподозрил неладное после ее возвращения с пакетом. На обратном пути он остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД, и полицейские задержали подозреваемую.

Ранее в Тверской области сотрудница маркетплейса помогла задержать мошенников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532501_rnd_5",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+