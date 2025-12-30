Москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и золотом на 100 млн рублей

Mash: москвичка нашла у себя на балконе сумку со 100 млн рублей соседей сверху

Жительница Москвы обнаружила у себя на балконе сумку, набитую золотом и наличными деньгами на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко». Как оказалось, на балкон москвички попала сумка со сбережениями соседей сверху. Их сын пытался сбросить золото и деньги мошенникам, но промахнулся.

«Ребенка крайне обеспеченных родителей последние несколько дней обрабатывали телефонные скамеры. По классике: запугали, убедили сотрудничать, приказали собрать все семейные ценности и сбросить из окна курьеру», — говорится в материале.

После обнаружения сумки с чужими сбережениями на своем балконе женщина обратилась в правоохранительные органы. В результате ювелирные украшения и деньги были возвращены владельцам, а злоумышленники остались ни с чем.

10 декабря пенсионерка из Москвы получила звонок от лжеследователя, который заявил, что ее накопления якобы пытаются похитить. Аферист рекомендовал 84-летней женщине перевести деньги на «безопасный счет». После этого москвичка сняла 2,5 млн рублей со счетов под предлогом организации свадьбы внука и возле подъезда отдала наличные незнакомке, оказавшейся пособницей злоумышленников. Однако водитель такси, который привез мошенницу на место, заподозрил неладное после ее возвращения с пакетом. На обратном пути он остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД, и полицейские задержали подозреваемую.

