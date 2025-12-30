Слебода: мирный процесс по Украине тормозится из-за разногласий в США и ЕС

Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине тормозится из-за разногласий в правительствах США и Евросоюза (ЕС), которые хотят продолжать боевые действия с Россией. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода на своем YouTube-канале.

«Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией», — заявил он.

Аналитик объяснил, что в палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии (доминирование одного государства над другими мировыми державами — прим. ред.).

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что если конфликт на Украине продолжится, то он закончится победой России. Он отметил, что сейчас ведется «война на истощение», и Украина проиграет. Депутат также выразил мнение, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта, а только продлевают его.

Депутат Госдумы Александр Якубовский в свою очередь заявил, что власти Украины атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина доказали, что интересы «внешних кураторов» для них важнее нужд украинского народа.

Ранее в Госдуме рассказали об ответе после атаки на резиденцию Путина.