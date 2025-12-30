Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Американский аналитик назвал причину затруднения мирного процесса по Украине

Слебода: мирный процесс по Украине тормозится из-за разногласий в США и ЕС
Reuters

Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине тормозится из-за разногласий в правительствах США и Евросоюза (ЕС), которые хотят продолжать боевые действия с Россией. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода на своем YouTube-канале.

«Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией», — заявил он.

Аналитик объяснил, что в палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии (доминирование одного государства над другими мировыми державами — прим. ред.).

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что если конфликт на Украине продолжится, то он закончится победой России. Он отметил, что сейчас ведется «война на истощение», и Украина проиграет. Депутат также выразил мнение, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта, а только продлевают его.

Депутат Госдумы Александр Якубовский в свою очередь заявил, что власти Украины атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина доказали, что интересы «внешних кураторов» для них важнее нужд украинского народа.

Ранее в Госдуме рассказали об ответе после атаки на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532567_rnd_6",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+