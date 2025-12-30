Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года

Иеромонах Феодорит призвал не дарить символику китайского Нового года верующим
nikkimeel/Shutterstock/FOTODOM

Символику китайского Нового года нет смысла дарить на праздник верующим христианам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости, представитель Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Священнослужитель также высказался о восточном календаре. По его словам, все зависит от того, как люди к нему относятся.

Если к восточным календарям и фигуркам относитсятся именно как к фигуркам, игрушкам, то особого вреда от них нет. Но если люди начинают хотя бы немного допускать, что эти атрибуты могут иметь какое-то серьезное духовное значение, то их не стоит дарить православным христианам, отметил иеромонах.

По восточному, китайскому календарю наступающий 2026 год считается годом красной огненной лошади.

Представитель РПЦ также рассказал, что кощунственные игрушки, изображающие демонов и чертей, нельзя вешать верующим христианам на елку. Игрушки с конем при этом, по его мнению, безобидны, если им не придается духовное значение, если это просто конь.

Ранее россиянам рассказали, когда появилась традиция празднования Нового года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532447_rnd_2",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+