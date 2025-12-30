В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года

Символику китайского Нового года нет смысла дарить на праздник верующим христианам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости, представитель Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Священнослужитель также высказался о восточном календаре. По его словам, все зависит от того, как люди к нему относятся.

Если к восточным календарям и фигуркам относитсятся именно как к фигуркам, игрушкам, то особого вреда от них нет. Но если люди начинают хотя бы немного допускать, что эти атрибуты могут иметь какое-то серьезное духовное значение, то их не стоит дарить православным христианам, отметил иеромонах.

По восточному, китайскому календарю наступающий 2026 год считается годом красной огненной лошади.

Представитель РПЦ также рассказал, что кощунственные игрушки, изображающие демонов и чертей, нельзя вешать верующим христианам на елку. Игрушки с конем при этом, по его мнению, безобидны, если им не придается духовное значение, если это просто конь.

