«Разрыв баллона»: в Ижевске авто с человеком вспыхнуло на ходу

В Ижевске автомобиль с человеком воспламенился на ходу
МЧС России

В Ижевске автомобиль с человеком воспламенился в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«В Ижевске автомобиль полностью сгорел прямо на ходу. Причиной стал разрыв газового баллона в багажнике — произошел хлопок, и машина мгновенно вспыхнула. 47-летний водитель успел выпрыгнуть, но получил ожоги 10% тела», — говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мужчину. Пожарные ликвидировали возгорание, при этом на размещенных в сети кадрах видно, что транспорт получил серьезные повреждения: у машины полностью выгорел кузов.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Ранее автомобиль москвича вспыхнул на дороге и попал на видео.

