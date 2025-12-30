Ученые рассказали, где можно наблюдать полярные сияния в новогоднюю ночь в России

ИКИ РАН: полярные сияния в новогоднюю ночь возможны на севере и северо-западе РФ

В новогоднюю ночь наблюдать за полярными сияниями можно на севере и северо-западе России. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что вероятность полярных сияний для широт Москвы составляет около 20%. Кроме фейерверков увидеть в небе еще и космическое световое шоу смогут жители Санкт-Петербурга. Самыми благоприятными местами для наблюдения в европейской части России в лаборатории называют Мурманск и Архангельск.

Для регионов, расположенных южнее 50-52 градусов северной широты, чтобы увидеть северное сияние, потребуется новогоднее чудо, отметили эксперты.

Усложнять процесс поиска северного сияния будет также растущая луна, свет от которой будет не самым благоприятным фоном. Чтобы обнаружить на небе природное явление потребуются видеоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека.

Ранее северное сияние увидели в Ленинградской области.