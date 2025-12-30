Размер шрифта
Иркутянку, обвиняемую в убийстве своих детей, отправили за решетку

В Иркутске арестовали мать, обвиняемую в убийстве своих детей
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Иркутске избрали меру пресечения 34-летней женщине, обвиняемой в убийстве собственных малолетних детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фигурантке предъявили обвинение в двойном убийстве малолетних. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Во время допроса она созналась в содеянном.

Инцидент произошел 28 декабря в квартире дома на улице Баумана — там обнаружили тела двух детей в возрасте трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала, что семья, в которой все случилось, полная и считалась благополучной. Семья не состояла на каком-либо учете и не привлекала внимания со стороны правоохранителей.

Ранее в Петербурге экс-сутенерша убила свою четырехмесячную дочь.

