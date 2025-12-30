Размер шрифта
На Украине заявили, что ВСУ пытались ударить по командному пункту вместо резиденции Путина

Арестович: Украина пыталась нанести удар по командному пункту РФ на случай ЯО
Alexey Arestovych/YouTube

Украина пыталась нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны, в ответ Россия может применить ядерное оружие. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Страна.ua».

Он ссылается на свои западные источники.

Власти России не заявляли об атаке по ядерному объекту. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).

По словам Арестовича, «это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации, предназначенный для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны».

«То есть по значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один — президентский самолет США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и узлами связи», — рассказал экс-чиновник.

По его словам, украинские беспилотники летели по узлам связи, «но не долетели».

Ранее в Госдуме назвали страхом отказ Киева признать атаку на резиденцию Путина.

