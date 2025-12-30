Лурье не захотела выселять Долину из квартиры с помощью приставов

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не хочет выселять народную артистку России с помощью судебных приставов до 5 января. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, Лурье не хочет обращаться к приставам до и после 5 января. Женщина надеется, что ситуация решится мирно и без необходимости применения принудительных мер.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря стало известно, что Долина уже начала переезд — несколько грузовиков перевезли часть вещей на склад. По словам юристов, если артистку будут выселять принудительно, это займет несколько недель.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

