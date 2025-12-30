Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Германии оценили перспективы фигуристов Петросян и Гуменника на ОИ-2026

В Германии назвали условие попадания Петросян и Гуменника в топ-3 на ОИ-2026
Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка из Германии Татьяна Фладе оценила перспективы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года в Италии. Ее слова передает «Спорт день за днем».

«Думаю, все будут судить честно. Аделия была только на юниорских этапах Гран-при. Но у нее есть все шансы на пьедестал, если она сделает все свои ультра-си. Ни одна девушка, отобравшаяся на Олимпийские игры, не исполняет четверной прыжок. Очень много сильных мужчин. Петру будет сложно, но думаю, если он покажет все, что умеет, у него будет очень достойный результат», — сказала Фладе.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Тутберидзе высказалась о подготовке Петросян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532525_rnd_2",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+