Минкультуры проведет «Русские сезоны» в Таиланде

Глава Минкультуры Любимова сообщила, что разрабатывает «Русские сезоны» в Таиланде
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Министерства культуры Ольга Любимова сообщила в беседе с ТАСС, что в Таиланде пройдет проект «Русские сезоны».

На данный момент Минкультуры разрабатывает программу к мероприятию. «Русские сезоны» в Таиланде пройдут в 2026 году. Проект будет реализован по решению президента России Владимира Путина.

В рамках «Русских сезонов» пройдут театральные постановки, концерты классической музыки, выставочные проекты и кинопоказы.

«Это сложная задача — в течение года, не сбавляя темпа, поддерживать интерес зарубежного зрителя, демонстрируя лучшие образцы российского искусства», — поделилась Любимова.

С 2023 по 2025 года «Русские сезоны» прошли в Казахстане, Узбекистане, Латинской Америке, Бразилии, а также в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман.

В декабре Любимова назвала главные кинопремьеры в новогодние праздники. Ими стали «Буратино» Игоря Волошина, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Премьеры всех трех картин в российских кинотеатрах пройдут 1 января.

Ранее Любимова прокомментировала отмену концертов российских артистов в Европе.

